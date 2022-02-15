Свыше 200 млн тенге пытались вывезти из Казахстана через столичный аэропорт в 2021 году

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 203 706 259 тенге пытались вывезти из Казахстана через столичный аэропорт в 2021 году. Наличные деньги не были задекларированы, поэтому нарушителям наложены штрафы. Об этом сообщили в Комитете государственных доходов МФ РК, передает МИА «Казинформ».

Департаментом государственных доходов по городу Нур-Султану за 2021 год составлено 13 административных материалов по части 3 статьи 551 КоАП РК (недекларирование или недостоверное таможенное декларирование товаров, наличных денежных средств, денежных инструментов, недостоверное заявление сведений в таможенных документах), сумма незадекларированных наличных средств составила 203 706 259 тенге, сумма штрафа по данным нарушениям - 379 210 тенге.

К примеру, 16.12.2021 года в Международном аэропорту «Нурсултан Назарбаев» города Нур-Султана после прохождения таможенного контроля пассажирами, убывающими международным авиарейсом «Нур-Султан-Стамбул», сотрудниками таможенного поста «Ауежай-Астана» департамента по г. Нур-Султан совместно с сотрудниками пограничной службы КНБ РК была задержана гражданка Ливана. В момент задержания были выявлены незадекларированные денежные средства в сумме 13 900 долларов США (по курсу Национального банка РК на 16.12.2021г. составляет 6 054 006 тенге).

29.12.2021 года в Международном аэропорту «Нурсултан Назарбаев» города Нур-Султана после прохождении таможенного контроля пассажирами убывающих международным авиарейсом «Нур-Султан - Стамбул» был задержан гражданин РК. В момент задержания были выявлены незадекларированные денежные средства, а именно 38 000 долларов (по курсу Национального банка РК на 29.12.2021г. составляет 16 409 920 тенге).

КГД напоминает о соблюдении правил перемещения валюты при пересечении таможенной границы ЕАЭС» подпунктом 7) пункта 1 статьи 343 Кодекса Республики Казахстан «О таможенном регулировании в Республике Казахстан», согласно которому установлено, что таможенному декларированию подлежат наличные денежные средства.

Осуществление таможенного декларирования производится путем подачи таможенной декларации в письменной форме на всю сумму ввозимой или вывозимой наличной иностранной валюты, наличной национальной валюты и дорожных чеков с указанием сведений о происхождении и предназначении перемещаемых наличных денег и дорожных чеков.

Кроме того, при таможенном декларировании товаров физические лица вправе без таможенного декларирования ввозить в РК или вывозить из РК наличную иностранную и (или) наличную национальную валюту (за исключением монет из драгоценных металлов) и дорожные чеки в общей сумме, равной или не превышающей в эквиваленте 10 000 (десять тысяч) долларов США.

Подробную информацию по налоговым и таможенным вопросам жители столицы могут узнать по номеру Контакт-центра 1414/3 или Instagram -nursultanmkd.