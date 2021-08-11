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Свыше 200 лесных питомников участвуют в проекте по посадке двух миллиардов деревьев

11 Августа 2021 14:19
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Свыше 200 лесных питомников участвуют в проекте по посадке двух миллиардов деревьев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В проекте по посадке 2 млрд деревьев участвуют свыше 200 лесных питомников и других организаций. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Министерство экологии, геологии и природных ресурсов РК.

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Как ранее сообщалось, в Минэкологии РК реализуется проект по масштабному озеленению нашей страны, в рамках которого планируется посадить в течение 5 лет 2 млрд деревьев. С начала старта проекта уже посажено 81,5 млн деревьев. Осенью планируется посадить еще 48,2 млн деревьев. Объемы посадок будут увеличиваться с каждым годом с 129,7 млн. деревьев в 2021 году до 642,8 млн. деревьев в 2025 году.

Для осуществления проекта утверждены пятилетние комплексные планы воспроизводства лесов и лесоразведение во всех регионах и подведомственных учреждениях министерства. При их разработке были проанализированы имеющиеся мощности существующих питомников и других организаций, осуществляющих выращивание посадочного материала. В соответствии с этими данными, разработаны плановые показатели по объемам работ по посадке деревьев и кустарников. При недостаточном обеспечении посадочным материалом в областях планами предусмотрено расширение действующих питомников и создание временных. Также учтены показатели по сбору семян лесных культур.

В Казахстане действуют 44 постоянных и 158 временных питомников и организаций, занимающихся выращиванием посадочного материала лесных культур. По их данным, в наличии есть сеянцы в возрасте 1-3 года таких пород деревьев, как сосна, ель, лиственница, береза, вяз, саксаул, клен, ясень, дуб и другие. Всего - 165,5 млн штук.

Следует отметить, что закуп посадочного материала из других стран не предусматривается.

По проекту планируется посадить саксаул – около 610 тысяч штук; сосну – свыше 555 тысяч штук.; клен – более 193 тысяч штук; вяз – свыше 132 тысяч штук; березу – более 100 тысяч штук и другие породы.

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