Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Здравоохранение

Свыше 200 квот выделили по программе «Аңсаған сәби» в Атырауской области

Автор:  
Виктор Сутягин
20 Апреля 2023, 06:29
Свыше 200 квот выделили по программе «Аңсаған сәби» в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - По программе «Аңсаған сәби» в Атырауской области за три года выделено 704 квоты. Об этом сообщила руководитель отдела охраны здоровья матери и ребенка областного управления здравоохранения Акмарал Сакыпова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В Атырауской области по программе «Аңсаған сәби», реализуемой по поручению Главы государства, женщинам, которые намерены иметь ребенка, в 2021 году было выделено 234 квоты. Из них было освоено 135 квот, в 54 семьях родились дети. Среди детей, рожденных в рамках программы, 6 близнецов. В прошлом году для матерей, участвующих в программе, было выделено 237 квот. Вся эта квота была освоена. В этом году по программе «Аңсаған сәби» на регион выделено 233 квоты», - сообщила Акмарал Сакыпова.

Существует порядок распределения квот, предоставляемых участникам программы. Во-первых, возраст супругов не должен превышать 49 лет. Во-вторых, мама, которая хочет иметь ребенка, должна пройти медосмотр. У женщины не должно быть серьезных проблем со здоровьем.
«Местные врачи, помогающие женщинам обрести материнство, часто обмениваются опытом с коллегами из других стран. Овладевают новыми технологиями при проведении диагностики, отбора анализов. Для обмена опытом они посетили Италию, Россию, Данию и Францию»,- сообщила врач-репрудоктолог Гульсара Басарова.

Атырауская область   Здравоохранение  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Более 13 тысяч алматинцев получат выплаты ко Дню Победы
Более 13 тысяч алматинцев получат выплаты ко Дню Победы
Комбикормовый завод запустили в Жамбылской области
Комбикормовый завод запустили в Жамбылской области
О шторме предупредили жителей Алматы и 5 регионов
О шторме предупредили жителей Алматы и 5 регионов
Приговор Серику Кудебаеву пояснили в суде
Приговор Серику Кудебаеву пояснили в суде
Людей пытали утюгом на глазах Кудебаева – Генпрокуратура
Людей пытали утюгом на глазах Кудебаева – Генпрокуратура
На 5,7 трлн тенге пополнился бюджет РК в первом квартале 2023 года
На 5,7 трлн тенге пополнился бюджет РК в первом квартале 2023 года
Мужчина избил девочку на детской площадке в Кентау
Мужчина избил девочку на детской площадке в Кентау
Выставка доспехов казахских батыров открылась в Астане
Выставка доспехов казахских батыров открылась в Астане
Объединенный штаб ОДКБ отмечает свое 20-летие
Объединенный штаб ОДКБ отмечает свое 20-летие