Свыше 200 кг наркотиков изъяли костанайские полицейские в 2022 году

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — По итогам 2022 года полицейскими в Костанайской области изъято 214 кг наркотиков. Об этом в ходе прямого эфира сообщил начальник департамента полиции области Ерлан Омарбеков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В ушедшем году полицией области изъято более 214 кг наркотиков, в частности, 556 гр героина, более 2 кг «синтетики». В общей сложности, это около 1,5 млн доз запрещенных веществ, стоимость которых на черном рынке составляет порядка 700 миллионов тенге», - сообщил Е. Омарбеков.

За каждым интернет-магазином, по его данным, стоят целые преступные группы, с сетью наркодилеров, курьеров, закладчиков.

«В 2022 году нами выявлено 397 сайтов и ссылок, содержащих вредоносный контент, рекламу новых видов психоактивных веществ и наркотиков. Все они заблокированы с помощью системы «Кибернадзор», - добавил начальник полиции.

В целом, по информации Е. Омарбековк, криминогенная обстановка в регионе - стабильная, наблюдается устойчивое снижение количества уголовных правонарушений.

Фото: пресс-служба ДП Костанайской области