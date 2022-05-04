4 Мая 2022 22:46

Свыше 200 дворов и общественных пространств благоустроят в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Аким города Нур-Султана Алтай Кульгинов сообщил о мероприятиях по благоустройству дворов и общественных пространств, передает МИА «Казинформ».

«Район Встреча (пересечение ул. Абылай хана и Манаса) знают все горожане. Несмотря на то, что микрорайон сумел сохранить в себе колорит правого берега и свой неповторимый уют, там имеются проблемы с хаотичной уличной торговлей, отсутствием тротуарной дорожки, нет элементов благоустройства и др.