4 Мая 2022 22:46
Свыше 200 дворов и общественных пространств благоустроят в столице
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Аким города Нур-Султана Алтай Кульгинов сообщил о мероприятиях по благоустройству дворов и общественных пространств, передает МИА «Казинформ».
«Район Встреча (пересечение ул. Абылай хана и Манаса) знают все горожане. Несмотря на то, что микрорайон сумел сохранить в себе колорит правого берега и свой неповторимый уют, там имеются проблемы с хаотичной уличной торговлей, отсутствием тротуарной дорожки, нет элементов благоустройства и др.
По просьбе горожан и для того чтобы район стал более комфортным и визитной карточкой микрорайона, мы решили его благоустроить, тем самым создав общественное пространство. Планируем демонтировать заборы, установить теневые навесы, игровые площадки для детей, также будут установлены ретро-телефонная будка, автомат с питьевой водой, разные архитектурные формы и др.
И, что немаловажно, упорядочим уличную торговлю, создадим для продавцов более комфортные условия для торговли: старые павильоны заменим на новые», - написал Алтай Кульгинов в Instagram.
Кроме того, аким встретился с жителями района Алматы (пр. Тауелсиздик 6/1). По его информации, там тоже приступили к благоустройству дворовых территорий – будут охвачены несколько дворов того участка.
«Кроме того, к примеру, пешеходный променад появится на улице Бараева (от проспекта Республики до улицы ШоканаУалиханова), приступили к благоустройству бесхозного парка «Жеруйык-2» - там разбили сквер Дружбы в преддверии Дня единства народа РК, строим амфитеатр в районе Дворца мира и согласия (Пирамида), также точки притяжения появятся в ЖМ Железнодорожный, Агрогородок, Коктал, Интернациональный, Ондирис, Кирпичный, Юго-Восток, Уркер (Ильинка) и другие.
Всего в этом году в рамках мастер-плана «Нур-Султан – комфортный город» мы благоустроим свыше 200 дворов и общественных пространств. Работы по благоустройству ведутся во всех районах столицы, в том числе в жилых массивах», - резюмировал аким столицы.
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