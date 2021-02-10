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    22:50, 09 Февраль 2021 | GMT +6

    Свыше 200 человек привлечены к ответственности в рамках ОПМ «Мигрант» в ВКО

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    УСТЬ-КАМЕНОГОРСК.КАЗИНФОРМ - В Восточном Казахстане подведены итоги оперативно-профилактического мероприятия «Мигрант», передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции ВКО.

    В период проведения ОПМ «Мигрант», с 1 по 5 февраля текущего года, Департаментом полиции Восточно-Казахстанской области за нарушение законодательства Республики Казахстан в области миграции населения к административной ответственности привлечено 232 гражданина, из них 115 иностранцев.

    «Помимо этого, для установления личности в приемник-распределитель помещены 2 лица, криминальной полицией задержан один гражданин РК, находящийся в розыске за совершение преступления, выдворены за пределы страны в порядке гражданско-процессуального кодекса РК 2 гражданина (России и Узбекистана)», - рассказал начальник УМС ДП ВКО Ербол Бекпаев.



    Теги:
    МВД РК Восточно-Казахстанская область Правоохранительные органы
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