Свыше 200 человек привлечены к ответственности в рамках ОПМ «Мигрант» в ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК.КАЗИНФОРМ - В Восточном Казахстане подведены итоги оперативно-профилактического мероприятия «Мигрант», передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции ВКО.

В период проведения ОПМ «Мигрант», с 1 по 5 февраля текущего года, Департаментом полиции Восточно-Казахстанской области за нарушение законодательства Республики Казахстан в области миграции населения к административной ответственности привлечено 232 гражданина, из них 115 иностранцев.

«Помимо этого, для установления личности в приемник-распределитель помещены 2 лица, криминальной полицией задержан один гражданин РК, находящийся в розыске за совершение преступления, выдворены за пределы страны в порядке гражданско-процессуального кодекса РК 2 гражданина (России и Узбекистана)», - рассказал начальник УМС ДП ВКО Ербол Бекпаев.



