Свыше 200 человек пострадали от укусов клещей в ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В Восточном Казахстане от укусов клещей пострадали свыше 200 человек, из них 80 – дети до 14 лет, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на semeynewskz.

В пресс-службе департамента санитарно-эпидемиологического контроля ВКО сообщили, что по состоянию на 22 апреля 2022 года на эндемичных территориях области с укусами клещей обратились 229 человек, из них число детей до 14 лет – 80, что составляет 35% пострадавших лиц.

В сравнении с аналогичным периодом прошлого года эпидемиологический сезон по укусам клещей наступил позже из-за затяжной прохладной весны, в связи с чем, укусов клещей меньше. За текущий период на территории области случаев заболевания клещевыми инфекциями не зарегистрировано.

«С профилактической целью иммуноглобулин против клещевого энцефалита получил 201 пострадавший, остальные 28 человек не получили по причине позднего обращения за медицинской помощью, по медицинским показаниям», — пояснили в департаменте.

При этом в ведомстве отметили, что на сегодняшний день в медицинских организациях эндемичных территорий иммуноглобулин против клещевого энцефалита для оказания профилактической помощи лицам, пострадавшим от укуса клещей, есть в достаточном количестве.

В Восточно-Казахстанской области имеются постоянно действующие природные очаги клещевого энцефалита, существующие вне зависимости от человека, это территории Глубоковского, Алтай, Зайсанского, Катон-Карагайского, Уланского, Шемонаихинского районов, Самарский регион Кокпектинского района и окрестности городов Риддер, Усть-Каменогорск.

Департамент СЭК ВКО информирует, что самым гарантированным способом защиты от клещевого энцефалита, является недопущение присасывания клеща, что достигается благодаря соблюдению элементарных мер индивидуальной защиты: использование защитной одежды, ограничивающих заползание клещей под одежду, применение репеллентов (отпугивающих средств) и проведение само- и взаимоосмотров.