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    20:07, 23 Июль 2023 | GMT +6

    Свыше 200 бывших заключенных трудоустроили с начала года в Костанайской области

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    КОСТАНАЙ.КАЗИНФОРМ — В рамках реализации проекта «Стоп-рецидив» и ресоциализации экс-заключенных, с начала года трудоустроено свыше двухсот лиц, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на заместителя прокурора Костанайской области Бауыржана Бекбосынова.

    По данным областной прокуратуры, по инициативе ведомства в регионе реализуется проект «Стоп-рецидив», направленный на снижение удельного веса рецидивной преступности.

    «В результате принятых мер доля преступлений, совершенных судимыми лицами, сократилась с 20 до 15%. В основу проекта положены механизмы ресоциализации. Совместными усилиями с акиматом и уполномоченными органами организована работа по трудоустройству ранее судимых лиц. Ведь давно известно, что уровень преступности во многом определяют такие социально-экономические факторы, как безработица и низкий уровень благосостояния населения. За истекший период оказана помощь в трудоустройстве 206 лиц, социальная и иная помощь 452 лицам. А 17 лиц, освободившихся из мест лишения свободы, получили адресную социальную помощь в виде единовременной денежной выплаты»,- сообщил Б. Бекбосынов.

    Отмечается, что в процесс по ресоциализации осужденных вовлечен неправительственный сектор, на работу которого впервые из местного бюджета выделено 7,7 млн тенге.

    Ранее сообщалось, что в Костанайской области для оказания социально-правовой помощи осужденным прокуратурой создан Дом пробации, где представители государственных органов оказывают осужденным услуги в сферах занятости, здравоохранения, образования. Еженедельно прокурорами совместно с уполномоченными органами проводится анкетирование осужденных лиц для установления объема жизненных потребностей.


    Теги:
    Костанайская область Пенитенциарная система Генпрокуратура Закон и право Правоохранительные органы
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