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Свыше 200 бомжей доставили в приемник-распределитель в Петропавловске

23 Августа 2021 21:37
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Свыше 200 бомжей доставили в приемник-распределитель в Петропавловске

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - 217 бездомных доставлено в приемник-распределитель за три дня полицейскими Петропавловска, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

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Дворы, гаражные кооперативы, привокзальная площадь – все эти городские локации каждый день проверяет рейдовая группа приемника-распределителя управления полиции города Петропавловска. Полицейские работают как по сигналам горожан, так и по плану.

С начала года в городской приемник-распределитель было доставлено более 800 бездомных. Если зимой бездомные сами стремятся попасть в теплое помещение, то летом все наоборот. Бродяги полностью самостоятельны: ночуют под балконами, на трубах, а нередко и вовсе – во дворах многоквартирных домов, близ мусорных баков. Нетрезвые лица без определенного места жительства не только нарушают общественный порядок, но и представляют собой угрозу санитарному благополучию горожан. Мобильная группа полицейских каждый день собирает их доставляет в приемник.

«Фото и видео учеты, снятие отпечатков пальцев, проверка по базам разыскиваемых уголовных преступников и без вести пропавших – систематическая работа с бездомными периодически приносит конкретные результаты. В ходе трехдневного целевого оперативно-профилактического мероприятия «БОМЖ» было установлено сразу двое бродяг, разыскиваемых по подозрению в совершении кражи и хулиганства. Оба задержанных переданы в следственный отдел городского управления полиции», – рассказал начальник приемника-распределителя УП города Петропавловска Адай Смайыл.

В целом, в результате проведения мероприятия «БОМЖ» за три дня в приемник были доставлены 217 человек, водворены 14 лиц, дактилоскопированы 366 человек, поставлен на фотоучет 271, на видеоучет – 315.


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#Северо-Казахстанская область   #Борьба с преступностью  
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