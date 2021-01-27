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    13:30, 27 Январь 2021 | GMT +6

    Свыше 200 авиапассажиров прибыли в РК из восьми стран без ПЦР-справок

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 26 января на территорию Республики Казахстан прибыло 10 международных авиарейсов из Германии, Кореи, Мальдивской республики, ОАЭ, Египта, Турции, Узбекистана и Кыргызстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению Covid-19.

    По информации Комитета санитарно-эпидемиологического контроля, из 1 653 авиапассажиров справки с отрицательным результатом ПЦР-тестирования были у 1 452 человек, без справок прибыл 201 гражданин РК.

    В том числе:

    в аэропорт г. Алматы – 8 рейсов, 1 416 пассажиров, со справками – 1 219, без справок - 197;

    в аэропорт г. Нур-Султан – 2 рейса, 237 пассажиров, со справками - 233, без справок - 4.

    Прибывшие без справок граждане Казахстана протестированы на COVID-19 методом ПЦР-анализа и ожидают свои результаты в карантинном стационаре.

    По результатам ПЦР-анализа у всех 137 граждан РК, прилетевших в РК 25 января, тестирование показало отрицательный результат.



    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК
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