Свыше 200 акмолинских школьников участвуют в республиканской олимпиаде

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Ежегодно в стране для поддержки наиболее способных школьников из сельской местности и предоставления им социального лифта через организацию специальных обучающих программ проводится Национальная олимпиада «Мың бала», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу управления внутренней политики.

Этот проект призван выявить 1000 наиболее способных учащихся 5 и 6 классов из сельской местности, чтобы дать им возможность обучения в лучших школах страны, успешно конкурируя со своими сверстниками.

В этом году в феврале-марте прошел приём заявок для участия в Национальной олимпиаде. От Акмолинской области было подано 7163 заявки, из них 6486 допущены к тестированию на оценку логического и пространственного мышления. По результатам первого этапа прошли 248 учащихся региона.

Одним из них стал Абай Жолдыбаев, ученик Баратайской основной школы Зерендинского района. Участник соревнования мечтает поступить в лицей «Білім Инновация».

«В прошлом году принял участие во втором туре «Мың бала», получил грамоту и ноутбук. Сегодня я собираюсь принять участие также во втором туре», - поделился школьник.

На днях в офлайн-режиме на базе региональных центров тестирования «U-Study» с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований состоялся второй этап. Финалисты прошли компьютерное тестирование на оценку академических знаний по математической грамотности, казахскому языку для учащихся с казахским языком обучения, русскому языку для учащихся с русским языком обучения, английскому языку и естествознанию.

В прошлом году по результатам двух этапов были определены 83 победителя из Акмолинской области. По итогам олимпиады 17 учащихся были зачислены на обучение в специализированные школы для одаренных детей, а всем победителям предоставлен бесплатный доступ к онлайн - школе «Birge Oqý» для дальнейшего обучения и развития навыков.