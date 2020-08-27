Свыше 20 жителей столицы попались на удочку жилищной мошенницы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Мошенница, обещавшая за вознаграждение содействие в получении жилья, задержана сотрудниками столичной полиции. Один из потерпевших, поверив ее заверениям в ускоренном оформлении документов на жилье, заплатил ей 100 тысяч тенге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции города.

На сегодняшний день выявлено 22 жителя столицы, заплативших ей за ее «услуги».

Женщина убеждала желающих своими рассказами о ее якобы связях в акимате г. Нур-Султана, которые помогут и окажут содействие в постановки в очередь, для получения квартиры по государственной программе. Кроме того, за дополнительную плату она обещала продвигать сроки очереди. Потерпевшие, заинтересовавшись такими условиями, начали привлекать своих родных и друзей.

На данный момент продолжаются следственно-оперативное мероприятие по выявлению пострадавших от действий подозреваемой.

В ходе следствия сотрудники полиции установили, что женщина не имела никакого отношения к городскому акимату, а связи, призванные помочь в получение квартиры, были ей придуманы для большей убедительности.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 190 УК РК. Задержанная водворена в ИВС. Ведется следствие.

В случае, если вы пострадали от действий данного лица просим обратиться в Департамент полиции г. Нур-Султана по адресу: ул. Бейбитшилик, 19 или позвонить по тел. 71-66-40, 71-66-33, 71-66-76, 71-66-10, 8-701-239-60-00.