Свыше 20 тысяч жамбылцев болеют ОРВИ каждый год

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Подъем заболеваемости гриппом и другими острыми респираторными вирусными инфекциями фиксируют в Жамбылской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

О ходе профилактики ОРВИ и гриппа в осенне-зимний период в Жамбылской области сообщила замруководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля региона Неили Муликова.

По словам спикера, более всего на данный момент жамбылцы болеют ОРВИ и гриппом. Новый эпидемиологический сезон начался в октябре и продлится примерно до мая следующего года.

«Каждый год в Жамбылской области в эпидсезон болеют ОРВИ свыше 20 тыс. человек, а гриппом более 100 человек - из них 70% это дети в возрасте до 14 лет, - сообщила Неили Муликова. - Сейчас идет подъем заболеваемости гриппом и другими острыми респираторными вирусными инфекциями. Дети, пожилые люди, а также больные различными хроническими заболеваниями находятся в зоне риска, для них очень опасны осложнения, которые могут развиться во время заболевания. Это, прежде всего, пневмония, энцефалиты, менингиты, патологии плода у беременных женщин».

Несмотря на постоянную борьбу, победить грипп человечеству до сих пор не удалось, отметила спикер. Причиной тому - высокая заразность заболевания. Вирус гриппа передается через грязные руки, с невидимыми капельками слюны или слизи, которые выделяются во время чихания, кашля и даже при разговоре.

«Лечение заболевания должно проводиться под контролем врача, который после осмотра пациента назначит схему лечения и даст рекомендации. Часто большинство людей начинают принимать антибиотики в первые дни заболевания, таким образом, совершая большую ошибку. Антибиотики не способны справиться с вирусом гриппа, а кроме того они убивают нормальную микрофлору и ослабляют иммунитет. Антибиотики должны назначаться врачом только в случае развития осложнений, вызванных присоединением бактериальной инфекции», - подчеркнула Неили Муликова.

Самым эффективным способом профилактики гриппа является вакцинация, отметила спикер.