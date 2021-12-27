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Свыше 20 тысяч подростков в Алматы вакцинированы Pfizer

27 Декабря 2021 11:30
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Свыше 20 тысяч подростков в Алматы вакцинированы Pfizer

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы вакцину Pfizer (Comirnaty) получили 28 173 человек, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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Как сообщили в управлении общественного здоровья, на сегодняшний день вакцину компании Pfizer (Comirnaty) 28 173 человек, в том числе беременные 1 540, кормящие 5 612 и дети и подростки 21 021.

Между тем, ревакцинацию получили 55 192 горожан.

За 26 декабря в Алматы зарегистрировано 41 случаев коронавирусной инфекции, из них 28 случаев с симптомами и 13 без симптомов.

«На сегодня выписано всего - 3, поступило - 5. В инфекционных стационарах (894 коек) физически находится 132 человек (6 детей). В отделениях реанимации и интенсивной терапии всего- 27. На ИВЛ – 8, на неинвазивной ИВЛ-8, High flow занято - 4 аппаратов», - проинформировали в УОЗ.

Напомним, в городе функционирует 132 пункта вакцинации в медицинских организациях, школах, на объектах культуры, спорта, на рынках и в ТРЦ города. Задействованы 201 прививочных бригад из 756 человек.


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#Алматы   #Здравоохранение   #Коронавирус в РК   #Вакцинация  
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Автор:

Гульзат Сахова

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