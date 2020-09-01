Свыше 20 тысяч первоклассников начали учебу в штатном режиме в ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В Восточно-Казахстанской области в 2020-2021 новом учебном году в 647 школах приступили к учебе 190 тысяч детей, из них​ 21 тысяча – первоклассники, а 87 преподавателей приступили к своей работе впервые, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на областной информационный центр.

В инфоцентре сообщили, что для учеников начальных классов в 274 школах учебный год пройдет в штатном режиме, на данный момент организована работа более 4 тысяч дежурных классов.​ Остальные ученики будут обучаться в дистанционном формате.

К новому учебному году завершился ремонт 386 школ по современному стандарту, 40 из них подверглись капитальному ремонту. Также с начала учебного года открылись 3 новые государственные школы.

В рамках оснащения школ компьютерной техникой на сегодняшний день во временное пользование выдано более 9 тысяч компьютеров для учащихся и учителей. Около 17 тысяч детей из общего количества получили компьютеры во временное пользование. Помимо этого, дополнительно планируется закупить более 26 тысяч компьютерной техники.

Глава региона Даниал Ахметов поздравил школьников с новым учебным годом.

«Школа даёт нам тот необходимый базис, который позволяет выбрать правильный путь в жизни. Качественное среднее образование - это ключ к конкурентоспособности государства. Я хочу пожелать всем школьникам в новом учебном году открыть свои таланты, проявить себя, педагогам - успехов на преподавательском поприще. Поздравляю восточноказахстанцев с Днём знаний и пусть в каждом доме будут мир, гармония и счастье», - сказал Даниал Ахметов.