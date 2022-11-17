Свыше 20 тысяч новых случаев COVID-19 зарегистрировали в Китае

17 Ноября 2022, 13:50

17 Ноября 2022, 13:50

Свыше 20 тысяч новых случаев COVID-19 зарегистрировали в Китае

ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – Свыше 20 тысяч новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировали за минувшие сутки в Китае. Об этом сообщил в четверг Госкомитет по делам здравоохранения КНР, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Из общего числа выявленных случаев COVID-19 за минувшие сутки в материковом Китае почти 90% - без симптомов.

В последние дни большой рост заражения наблюдается в южной провинции Гуандун (более 9,8 тысячи случаев COVID-19), городе Чунцин (более 4 тысяч), провинции Ганьсу (более 1,5 тысячи), Хэнань (более 1,5 тысячи) и Синьцзян-Уйгурском автономном районе ( свыше 900 случаев).

В Пекине насчитывается свыше 240 жилых зон с повышенным риском заражения коронавирусом. За минувшие сутки в китайской столице выявлено более 400 случаев заболевания COVID-19.

Муниципальные власти Пекина призывают жителей китайской столицы сократить количество необязательных прогулок, не посещать зоны эпидемиологического риска, не посещать банкеты и места массового скопления людей, а также без необходимости не выезжать за пределы мегаполиса. Ряд школ в городских районах Пекина перешел на дистанционное обучение из-за вспышки коронавирусной инфекции. Галереи и музеи, торговые центры, а также спортивные объекты в ряде районов китайской столицы вновь закрылись для посещения.

Всего в медицинских учреждениях Китая находятся 137,5 тысячи инфицированных, включая бессимптомных носителей.

Начиная с конца октября, ускорение и увеличение масштабов распространения коронавируса фиксируется практически во всех регионах Китая.

Фото: russian.news.cn