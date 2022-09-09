Свыше 20 тонн серной кислоты изъяли в Жетысуской области

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - В ходе полицейской отработки «Дәрмек» на одном из предприятий региона выявлены нарушения правил хранения прекурсоров. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Правоохранителями изъято более 20 тонн серной кислоты.

«Нарушения выявили 8 сентября. Проверка была инициирована оперативниками областного управления по противодействию наркобизнеса», – сообщил заместитель начальника ДП Жетысуской области Елдар Абдикенов.

Администрация предприятия привлекается к ответственности по ст.427 ч.1 КоАП РК «Нарушение требований технической укрепленности объектов и помещений в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ, прекурсоров». Собранный по факту материал будет направлен в суд. Согласно действующему административному законодательству, ответственным за хранение грозит штраф до 100 МРП.

Фото: polisia.kz











