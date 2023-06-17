Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Жамбылская область

Свыше 20 тонн дикорастущей конопли сожгли в Жамбылской области

Автор:  
Галина Скрипник
17 Июня 2023, 09:00
Свыше 20 тонн дикорастущей конопли сожгли в Жамбылской области Фото: пресс-служба департамента полиции Жамбылской области.

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Комплексный план борьбы с наркоманией и наркобизнесом реализуют в Жамбылской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Жамбылской области, в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Карасора-2023», стартовавшего 1 июня 2023 года, ежегодно полицейские проводят операции по перекрытию каналов вывоза дикорастущей конопли из песковых и предпесковых зон.

«Полицейские борются не только с наркопреступностью, но и с дикорастущей травой. Сотрудники управления по противодействию наркопреступности департамента полиции Жамбылской области, представители местной исполнительной власти уничтожают наркотические растения путем вспахивания участков, выкашивания, сжигания, применения ядохимикатов», - пояснили в ведомстве.

Только в одном Байзакском районе с помощью выкашивания и сжигания уничтожено 20 тонн 456 килограммов дикорастущей конопли на площади в 18,7 га.

«Во исполнение поручений Главы государства и министра внутренних дел разработан проект Комплексного плана борьбы с наркоманией и наркобизнесом в Казахстане, - сообщил заместитель начальника департамента полиции Жамбылской области Нуржан Рахметуллаев. - За пять месяцев этого года на территории области выявлено 224 факта уголовных наркопреступлений, в том числе 45 фактов сбыта наркотиков, 34 - хранение наркотиков в особо крупном размере, 3 - пропаганда или незаконная реклама наркотических средств, 6 - контрабанда наркотических средств. Из незаконного оборота изъято около 540 кг наркотических средств, в том числе около 519 кг марихуаны, 16 кг гашиша, 38 гр героина и 213 гр синтетических наркотических средств».

В Казахстане проходит месячник по противодействию наркомании и наркобизнесу, главная задача которого - объединить общество и реализовать комплекс антинаркотических мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни, повышение наркологической грамотности населения и осознание значимости участия в превентивной работе для сохранения здоровья детей, подростков и молодежи.

Жамбылская область находится под пристальным контролем со стороны директивных органов всех служб как сырьевая база дикорастущей конопли. Шуская долина считается серьезным источником наркоугрозы из-за масштабных плантаций этого растения.


Жамбылская область   Борьба с преступностью   Борьба с наркотиками  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
19-летний пассажир «Титана» намеревался установить мировой рекорд на глубине океана
19-летний пассажир «Титана» намеревался установить мировой рекорд на глубине океана
Где появится четвертый нефтеперерабатывающий завод в Казахстане
Где появится четвертый нефтеперерабатывающий завод в Казахстане
Какие животные приносятся в жертву на Курбан айт
Какие животные приносятся в жертву на Курбан айт
Люди выпали с американских горок в Швеции: есть погибшие
Люди выпали с американских горок в Швеции: есть погибшие
Спрос на казахстанские курорты вырос почти в 5 раз
Спрос на казахстанские курорты вырос почти в 5 раз
Азамат Бекет назначен акимом Актобе
Азамат Бекет назначен акимом Актобе
От имени Президента работникам государственных СМИ вручены сертификаты на квартиры
От имени Президента работникам государственных СМИ вручены сертификаты на квартиры
Дети пострадали на детской площадке: уволен замакима района в Карагандинской области
Дети пострадали на детской площадке: уволен замакима района в Карагандинской области
Альмира Турсын завоевала второе место конкурса Mrs Globe 2023 в США
Альмира Турсын завоевала второе место конкурса Mrs Globe 2023 в США