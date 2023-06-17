Свыше 20 тонн дикорастущей конопли сожгли в Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Комплексный план борьбы с наркоманией и наркобизнесом реализуют в Жамбылской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Жамбылской области, в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Карасора-2023», стартовавшего 1 июня 2023 года, ежегодно полицейские проводят операции по перекрытию каналов вывоза дикорастущей конопли из песковых и предпесковых зон.

«Полицейские борются не только с наркопреступностью, но и с дикорастущей травой. Сотрудники управления по противодействию наркопреступности департамента полиции Жамбылской области, представители местной исполнительной власти уничтожают наркотические растения путем вспахивания участков, выкашивания, сжигания, применения ядохимикатов», - пояснили в ведомстве.

Только в одном Байзакском районе с помощью выкашивания и сжигания уничтожено 20 тонн 456 килограммов дикорастущей конопли на площади в 18,7 га.

«Во исполнение поручений Главы государства и министра внутренних дел разработан проект Комплексного плана борьбы с наркоманией и наркобизнесом в Казахстане, - сообщил заместитель начальника департамента полиции Жамбылской области Нуржан Рахметуллаев. - За пять месяцев этого года на территории области выявлено 224 факта уголовных наркопреступлений, в том числе 45 фактов сбыта наркотиков, 34 - хранение наркотиков в особо крупном размере, 3 - пропаганда или незаконная реклама наркотических средств, 6 - контрабанда наркотических средств. Из незаконного оборота изъято около 540 кг наркотических средств, в том числе около 519 кг марихуаны, 16 кг гашиша, 38 гр героина и 213 гр синтетических наркотических средств».

В Казахстане проходит месячник по противодействию наркомании и наркобизнесу, главная задача которого - объединить общество и реализовать комплекс антинаркотических мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни, повышение наркологической грамотности населения и осознание значимости участия в превентивной работе для сохранения здоровья детей, подростков и молодежи.

Жамбылская область находится под пристальным контролем со стороны директивных органов всех служб как сырьевая база дикорастущей конопли. Шуская долина считается серьезным источником наркоугрозы из-за масштабных плантаций этого растения.