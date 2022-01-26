Свыше 20 многоэтажных домов возводят в Семее

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - В Семее в новом жилом районе Карагайлы возводят свыше 20 многоэтажных домов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Semeynews.kz.

В городском акимате сообщили, что в жилом районе Карагайлы за счет государственных средств ведется строительство 24 многоэтажных домов общей площадью 130,7 тыс. кв.м. с общим количеством квартир 1696.

Кроме того, в Карагайлы на 2022 год запланировано строительство 16-ти кредитных домов общей площадью 87,7 тыс. кв.м., с общим количеством квартир 1017 и 13 коммерческих домов, из которых пять домов — через Фонд гарантированного жилищного строительства, а также 8 домов будут построены совместно АО «НК «СПК Ертіс».



