Свыше 20 млн тенге отдали мошеннице две жительницы ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ — Две жительницы Восточного Казахстана отдали мошеннице свыше 20 млн тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции ВКО.

В ведомстве сообщили, что на днях в Ульбинский отдел полиции УП Усть-Каменогорска обратилась 24-летняя жительница города, которая рассказала, что стала жертвой мошенницы. Выяснилось, что в середине апреля 2020 года пострадавшая отдала малознакомой девушке 4 млн тенге. Мошенница обещала удвоить сумму ее сбережений.

В этот же день с аналогичным заявлением обратилась 32-летняя жительница Тарбагатайского района. В середине сентября 2019 года она отдала малознакомой девушке свыше 19 млн тенге на приобретение квартиры по выгодной цене.

«При проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками криминальной полиции была установлена и доставлена 27-летняя жительница Тарбагатайского района, которая дала признательные показания»,- рассказал начальник ДП ВКО Сагат Мадиев.

Подозреваемая водворена в изолятор временного содержания. По данному факту проводится досудебное расследование по пункту 1 части 3, пункту 2 части 4 статьи «Мошенничество» УК РК.