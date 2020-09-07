Свыше 20 инвестпроектов реализуются в ЗКО в рамках «Protecting Business and Investments»

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ – На диалоговой площадке в рамках проекта «PBI – Protecting Business and Investments» были обсуждены различные вопросы, связанные с реализацией инвестпроектов в Западно-Казахстанской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Антикоррупционная служба ЗКО – координатор проекта «Protecting Business and Investments» – провела диалоговую встречу инвесторов ЗКО с первым заместителем акима области Мухтаром Манкеевым, руководством Антикоррупционной службы, а также представителями уполномоченных госорганов в сфере архитектуры, градостроительства, строительства, развития предпринимательства, государственных доходов и миграции, регионального филиала НПП «Атамекен».

«Проект «Protecting Business and Investments» реализуется Агентством с целью создания благоприятного инвестиционного климата и сокращения коррупционных издержек для предпринимателей, и его задача - исключить административные барьеры и коррупционные издержки в процессе деятельности инвесторов и предпринимателей, обратившихся за антикоррупционным сопровождением. Мы защищаем инвесторов от разного рода искусственно созданных госорганами бюрократических барьеров и возникающих вследствие этого коррупционных рисков», – сказал на встрече первый заместитель руководителя департамента Агентства РК по противодействию коррупции по ЗКО Нурдаулет Самет.

Также он сообщил, что на данный момент в области сотрудники ведомства осуществляют антикоррупционное сопровождение в отношении 21 инвестиционного проекта общей стоимостью 851 млрд тенге. Данные компании подписали с ними соглашение об антикоррупционном сопровождении их проекта.

Финансовый директор ТОО «Квант» Дмитрий Пшеничный вынес на обсуждение несколько системных вопросов, касающихся интересов местных инвесторов.

«Наша компания отнесена к крупному бизнесу, так как в штате у нас работают свыше 250 человек. Но в период карантина большую часть времени наши мебельные магазины были закрыты. 17 августа мы открылись, но продаж практически не было – покупательская способность населения за время карантина сильно упала. При этом 25 августа мы должны закрыть квартальный отчет по налогам, потому что никаких отсрочек для нас не предусмотрено. Это сильно бьет по финансовому состоянию предприятия», – сказал он.

Бизнесмен пояснил, что у него есть предложение по аналогичным с ТОО «Квант» предприятиям, где трудятся чуть больше 250 человек, пересмотреть критерии их отнесения к крупному бизнесу и перевести в реестр средних бизнес-субъектов.

Первый заместитель акима ЗКО Мухтар Манкеев отметил на встрече, что 90% поднятых бизнесменами вопросов не входят в компетенцию местных исполнительных органов. Но чтобы ускорить продвижение инвестпроектов регионе, необходимо создать комфортные условия для инвесторов, для чего и организуются такие встречи с обсуждениями проблемных моментов их деятельности.