Свыше 20 человек заболели пневмонией с признаками КВИ в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Обновлены данные по заболеваемости пневмонией с признаками коронавирусной инфекции в Казахстане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Coronavirus2020.kz.

4 декабря зафиксирован 21 случай заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции и 46 человек выздоровело.

Всего с 13 марта 2020г. зарегистрировано: заболевших – 82976, летальных случаев - 5163, выздоровевших - 74609.