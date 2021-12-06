Новости
Свыше 20 человек заболели пневмонией с признаками КВИ в Казахстане
6 Декабря 2021 08:25
Поделиться:
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Обновлены данные по заболеваемости пневмонией с признаками коронавирусной инфекции в Казахстане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Coronavirus2020.kz.
Новости по теме359 пациентов с КВИ находятся в тяжелом состоянии в Казахстане Первым компонентом вакцины «Pfizer» провакцинировано свыше 126 тысяч человек в РК Все регионы Казахстана покинули «красную» зону
4 декабря зафиксирован 21 случай заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции и 46 человек выздоровело.
Всего с 13 марта 2020г. зарегистрировано: заболевших – 82976, летальных случаев - 5163, выздоровевших - 74609.
Поделиться:
Новости по теме
Популярное
Оставить комментарий
Читайте также
- 16 человек скончались за сутки от коронавируса в Казахстане
- 359 пациентов с КВИ находятся в тяжелом состоянии в Казахстане
- Первым компонентом вакцины «Pfizer» провакцинировано свыше 126 тысяч человек в РК
- Все регионы Казахстана покинули «красную» зону
- 8,1 млн человек получили два компонента вакцины против коронавируса в РК
- 791 человек выздоровел от коронавируса за сутки в Казахстане
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
954-047
Редактор
Гук Влада
954-047