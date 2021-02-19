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    12:17, 19 Февраль 2021 | GMT +6

    Свыше 20 человек пострадали из-за гололеда в Семее

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    СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - В Семее из-за гололеда пострадали свыше 20 человек, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на областное управление здравоохранение.

    В ведомстве сообщили, что сегодня, 19 февраля до 11:00 часов на станцию скорой помощи уже обратились 23 человека, из них в травмпункт доставлены 17 пострадавших, остальные отказались от госпитализации.

    «Зарегистрировано 9 переломов, 2 вывиха и 10 ушибов», - уточнили в управлении.

    Отметим, что в детский травпункт обращений не было.

    Напомним, что в ВКО из-за гололеда закрыты несколько автотрасс. В регионе накануне ночью прошел дождь.



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