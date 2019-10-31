Свыше 20 человек погибли в результате пожара в поезде в Пакистане

РАХИМ ЯР ХАН. КАЗИНФОРМ – В Пакистане до 25 человек погибли и около 30 пострадали в результате пожара, возникшего в скором поезде Tezgam, следовавшем из Карачи в Равалпинди. Инцидент произошел у города Лиакатпур, округ Рахим Яр Хан, передает Geo News.

Поезд Tezgam курсирует ежедневно между Карачи и Равалпинди. Как отмечает источник, пожар возник в результате взрыва газового баллона, когда пассажиры готовили себе завтрак. Огонь охватил два вагона эконом класса и один вагон бизнес класса.

Со слов начальника местной службы спасения, среди погибших есть те, кто выпрыгивал из вагонов, спасаясь от огня. Премьер-министр страны выразил соболезнование семьям погибших.