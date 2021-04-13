Свыше 20 бездомных и 100 нетрезвых граждан задержали столичные полицейские

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Оперативно - профилактическое мероприятие «Безопасный квартал» проводят полицейские в Нур-Султане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП г. Нур-Султана.

В ходе ОПМ участковыми инспекторами проведено около 5 тысяч обходов жилого массива, из них: более 3 тысяч квартир многоэтажных домов, 414 частных домов, жильцам розданы визитные карты участковых инспекторов полиции.

В ходе обхода более 100 субъектам предпринимательства раздали 800 памяток по профилактике краж чужого имущества. Задержано лиц без определенного места жительства – 22, из них помещено в приемник-распределитель – 5.

Задержаны 20 подростков, из них: за нахождение вне жилища и развлекательных заведениях без сопровождения законных представителей – 14, и нарушение общественного порядка 6. Проверено 100 владельцев гражданского оружия.

По результатам обхода выявлено более 800 административных правонарушений. В ходе ОПМ задержано около 100 граждан за распитие алкогольных напитков или появление в общественных местах в состоянии опьянения и 87 человек загрязняли места общего пользования.

Кроме того, за два дня полицейские привлекли к ответственности 5 семейных дебоширов за нарушение защитного предписания и 8 человек за противоправные действия в сфере семейно-бытовых отношений.