24 Мая 2022 11:40

Свыше 20 абитуриентов удалены из аудиторий за нарушение правил ЕНТ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На прошлой неделе за нарушение правил во время тестирования из аудиторий был удален 21 человек, их результаты аннулированы. Об этом сообщил в Instagram директор Национального центра тестирования Руслан Емелбаев, передает МИА «Казинформ».

Кроме того, Руслан Емелбаев проинформировал о результатах повторной проверки аномально высоких результатов тестирования.

Так, один из абитуриентов во время январского тестирования набрал 72 балла, а на основном ЕНТ– 130 баллов. «То есть результат резко подскочил на 58 баллов, поэтому было принято решение провести дополнительный усиленный контроль», - отметил директор Национального центра тестирования.

В ходе проверки видеозаписей стало известно, что во время тестирования абитуриент использовал видеокамеру и мининаушник, то есть нарушил правила ЕНТ. Допустивший это сотрудник отстранен от тестирования. Будет проведена служебная проверка и приняты соответствующие меры. А результаты тестируемого аннулированы, теперь его не допустят до сдачи второй попытки ЕНТ, сообщил Руслан Емелбаев.











