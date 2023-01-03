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Свыше 2 тысяч рабочих очищают улицы Астаны от снега

3 Января 2023, 20:00
Свыше 2 тысяч рабочих очищают улицы Астаны от снега

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Около 2,3 тысячи дорожных рабочих вышли очищать столичные улицы от снега, передает МИА «Казинформ».

«В ночь с 2 по 3 января из столицы вывезли свыше 30 тысяч кубометров снега или 2 191 грузовиков. В связи с обильным выпадением осадков, коммунальные службы города работают в круглосуточном усиленном режиме. На сегодня в снегоуборочных работах по столице задействовано около 2,3 тысячи дорожных рабочих и более тысячи единиц спецтехники. С начала зимнего периода коммунальщики из города вывезли более 95 тысяч грузовиков снега, а это более 959 тысяч кубометров снега», - сообщила в Instagram пресс-служба столичного акимата.

Фото: пресс-служба акимата Астаны.

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