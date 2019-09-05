Свыше 2 тысяч мероприятий реализовано в рамках «Рухани жаңғыру» в Кокшетау

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Прожить один день средневекового жителя Казахского ханства могли учащиеся школ за 3 смены работы этнографического лагеря «Ұлы дала ұрпақтары», действовавшего на территории экопарка города Кокшетау. Также дети школьного возраста приняли участие в Республиканском слете юных краеведов «Алтай өңірінің інжуі». Об этих и многих других проектах в рамках реализации госпрограммы «Рухани жаңғыру» за 3 года в Кокшетау проинформировал на брифинге аким города Амангельды Смаилов, сообщает МИА «Казинформ» со ссылкой на региональную службу коммуникаций управления внутренней политики.

«В рамках программы «Рухани жаңғыру» в областном центре за 3 года реализовано 186 проектов и подпроектов, включающих более 2 тыс. мероприятий. В общей сложности, более 200 разноформатных мероприятий в рамках программы «Рухани қазына» нашли свое признание у жителей города», - ввел собравшихся в курс дела А. Смаилов.

Аким города Кокшетау подробно остановился на специальных проектах «Духовные святыни Казахстана» и «Сакральная география Казахстана».

«В канун празднования Дня независимости Республики Казахстан 30 лучших учащихся школ города посетили Туркестан. Они увидели несравненные памятники средневековой архитектуры, такие как мавзолей «Руханият» аль-Фараби, городища Отырар и Сауран, мавзолеи Арыстан баба Кожи Ахмеда Ясави. Проведен слет исследовательских историко-краеведческих групп «Туған жер - тұғырың», - отметил Амангельды Смаилов.

Глава областного центра проинформировал об осуществлении патриотического и социально направленного спецпроекта «Туған жер».

«В целом, за годы реализации программы «Рухани жанғыру» было привлечено более 100 меценатов, 114 неправительственных организаций и инициативных групп и более 10 тыс. волонтеров. В рамках реализации спецпроекта с начала 2019 года за счет средств меценатов города появились 2 спортивные площадки и мини-футбольный корт на сумму более 140 млн тенге. В рамках спецпроекта программы «Жомарт жүрек», помимо помощи пострадавшим в результате трагедии в городе Арыси, местные меценаты выделили более 60 млн тенге на благотворительность, материальную помощь нуждающимся многодетным семьям, пожилым людям», - подчеркнул А. Смаилов.

Амангельды Смаилов рассказал о мероприятиях, осуществленных в рамках направления «Открытое сознание», а также Пяти социальных инициатив Лидера Нации и проекта развития молодежного корпуса «Jhas Progect».

«Проведенный конкурс стартап-проектов «Бизнес вместе с детьми, бизнес ради детей» был направлен на популяризацию предпринимательской деятельности среди школьников и содействие личностному развитию школьников. Состоялся парад детских и молодежных музыкальных ансамблей, посвященный Международному дню защиты детей, - сообщил спикер. – В рамках Пяти социальных инициатив Елбасы началось строительство 9-этажного общежития на 500 мест для студентов Кокшетауского университета имени А. Мырзахметова. Разработана ПСД на строительство общежитий для КГУ имени Ш. Уалиханова. Каждый из авторов 21 представленной бизнес-идеи получил гранты на сумму 1 млн тенге по проекту развития молодежного корпуса «Zhas Progect», - резюмировал аким города Кокшетау.