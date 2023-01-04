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Свыше 2 тысяч дорожных работников борются с обильным снегопадом в Астане

4 Января 2023, 10:18
Свыше 2 тысяч дорожных работников борются с обильным снегопадом в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В ночь с 3 по 4 января из столицы вывезли свыше 36 тысяч кубометров снега. В связи с обильным выпадением осадков коммунальные службы города работают в круглосуточном усиленном режиме, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В пресс-службе столичного акимата сообщили о том, что в ночь с 3 на 4 января из города вывезли на полигоны более 36 тысяч кубометров снега, или 2 700 грузовиков.

«На сегодня в снегоуборочных работах по столице задействовано свыше 2,3 тысячи дорожных рабочих и более 1 тысячи единиц спецтехники. В первую очередь, по правилам, очищаются участки с очень интенсивным движением, чтобы не было заторов на дорогах. Также от снега убирают участки со средней интенсивностью – площади, привокзальные территории, тротуары, подъездные пути к соцобъектам и так далее», - говорится в сообщении столичного акимата.

С начала зимнего периода коммунальщики из города вывезли более 100 тысяч грузовиков снега, а это свыше 1 миллиона кубометров снега.

Коммунальные службы города продолжают работу в усиленном режиме с интенсификацией в вечернее и ночное время, а также корректировкой маршрутов снегоуборки.

На дневной смене на правом берегу (Алматинский, Байконырский и Сарыаркинский районы) будет задействовано 929 спецтехники, на левом берегу – 360 специальной техники.


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