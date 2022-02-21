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Свыше 2 тысяч человек нарушили карантин в Алматинской области за 2021 год

21 Февраля 2022 18:10
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Свыше 2 тысяч человек нарушили карантин в Алматинской области за 2021 год

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ -За 2021 год 2260 человек в Алматинской области нарушили карантинный режим, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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По информации департамента санитарно-эпидемиологического контроля Алматинской области, за 2021 отчетный год по региону за нарушение требований карантинного режима возбуждено 2260 административных дел.

«Из всех требований карантинного режима за прошлый год это - нарушение ограничения режима работы - 116, несоблюдение масочного режима (отсутствие маски, перчатки )- 1594, проведение семейных, памятных мероприятий- 357, несоблюдение численности лимита-31, несоблюдение дезинфекционного режима- 4, другие- 158», - сообщили в ведомстве.

Кроме того, составлено 2147 протоколов об административном правонарушении, прекращено 113 административных дел за отсутствием состава административного правонарушения по статье 64-1 КоАП.

«По нарушению требований карантинного режима применено 2147 административных штрафов на сумму 173 330 370 тенге, по которым взыскано в доход государства 161 644 865 тенге. 27 материалов административного дела были переданы в суд», - добавили в ДСЭК области.


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#Алматинская область   #Здравоохранение   #Регионы   #Коронавирус в РК  
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Автор:

Гульзат Сахова

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