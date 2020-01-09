Свыше 2 тыс. коррупционных уголовных дел ежегодно заводят в Казахстане
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Агентством РК по противодействию коррупции ежегодно возбуждается свыше 2 тыс. уголовных дел. Об этом сообщил первый заместитель руководителя данного ведомства Олжас Бектенов на брифинге в СЦК, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Ежегодно свыше 2 тыс. уголовных дел возбуждается и расследуется антикоррупционной службой, порядка 1200 лиц привлекается к уголовной ответственности за коррупцию», - сказал Олжас Бектенов, отвечая на вопросы журналистов.
Он также дал оценку работе антикоррупционной службы.
«В этом отношении, я считаю, достаточно эффективно антикоррупционная служба проводит свою работу», - подчеркнул Олжас Бектенов.
Ранее он сообщил, что Агентством РК по противодействию коррупции разыскивается 65 преступников, совершивших коррупционные преступления, 33 из них скрываются за рубежом, а также рассказал, какие преимущества дает Казахстану членство в Группе государств против коррупции.
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