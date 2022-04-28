Свыше 2 тыс. актюбинских детей не получили ни одной прививки

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В Актюбинской области начата европейская неделя иммунизации, которая проходит под лозунгом «Долгая жизнь для всех» , передает корреспондент МИА «Казинформ».

Главной целью кампании является повышение осведомленности о кардинальной важности полноценной иммунизации на протяжении всей жизни.

«На сегодняшний день по Актюбинской области охват профилактическими прививками составил 95% и находится на оптимальном уровне. Тем не менее, по различным причинам имеются факты отказа родителей от вакцинации своих детей. В Актюбинской области с 2009 года по настоящее время родители 3177 детей отказались от вакцинации, из них не получили ни одну прививку - 2206 или 69,4%», - сообщили в областном департаменте санэпиднадзора.

Среди причин отказа: позиция различных религиозных течений составляет - 1658 (52%), личные убеждения - 1067 (33,5%), получение негативной информации через СМИ - 126 (4%), боязнь осложнений - 105 (3,3%), другие причины - 221 (6,6%).

Однако в итоге проведения разъяснительной работы об эффективности вакцинации среди родителей, отказывающихся от прививок, с 2009 года по 1 апреля текущего года продолжили вакцинацию 970 детей.

По словам врачей, единственным эффективным средством профилактики определенных видов инфекционных заболеваний является проведение профилактических прививок.

Так в результате вакцинации детей и взрослых против инфекционных заболеваний в Актюбинской области с 1998 года не зарегистрировано ни одного случая заболеваемости дифтерией, с 1985 года – полиомиелитом, регистрируются единичные случаи столбняка, коклюша.

На сегодня, в соответствии с перечнем заболеваний, профилактические прививки проводятся против 20 инфекционных заболеваний, в том числе вакцинация против 16 инфекционных заболеваний за счет республиканского бюджета и 4 инфекционных заболеваний за счет местного бюджета.

Неполный охват детей плановой прививкой приводит к увеличению числа людей, чувствительных к инфекционным заболеваниям, что приводит к снижению коллективного иммунитета. Эта ситуация может привести к эпидемическим вспышкам вакциноуправляемых инфекционных заболеваний, особенно в организованных коллективах (школах, дошкольных учреждениях).