Свыше $2 млрд вложений предполагается для программы развития «Новой Алматы»

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Для реализации плана развития «Новой Алматы» потребуется свыше 2 млрд долларов вложений, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы начинаем масштабную модернизацию городской инфраструктуры. Чтобы повысить качество и комфортность жизни в мегаполисе мы приняли специальный пакет краткосрочных и среднесрочных планов развития. Они касаются в первую очередь «Новой Алматы» - то есть окраинных районов мегаполиса, а также Алматинской агломерации. Оба плана направлены на быстрое решение самых первоочередных городских проблем: водоснабжение, освещение, благоустройство и безопасность. Рост Алматы будет полицентричным и сосредоточится в нескольких зонах в разных частях города», - сказал аким Бакытжан Сагинтаев в рамках Almaty Investment Forum.

Он отметил, что обновление городской инфраструктуры открывает новое поле для инвестиций уже в ближайшие 5 лет.

«Только план «Новой Алматы» предполагает беспрецедентные вложения в объеме 834,5 млрд тенге. По текущему курсу это 2 млрд 155 млн долларов», - отметил аким.

В то же время Бакытжан Сагинтаев отметил, что планы развития «Новой Алматы» и Большой агломерации - важные драйверы для всей городской экономики.

«Все эти конкурентные преимущества Алматы позволяют нам, не откладывая, начать структурный маневр в экономике города с тем, чтобы сделать ее сильной, динамично растущей, конкурентной. В чем суть такого структурного маневра? В экономике города на сегодня лидирующая отрасль - оптовая и розничная торговля – порядка 32%; затем финансовые операции (10%) и операции с недвижимым имуществом (8,3%). Доля промышленности, строительства, социальной экономики и новых индустрий незначительна. При этом торговля в большей степени традиционная и архаичная (барахолки, базары и стихийная торговля у дома). Доля электронной коммерции в общем объеме не превышает 3-5%. Такая ситуация не даст городу быстро развиваться. Это слабые места экономической системы города. Поэтому мы идем на структурные реформы в пользу товаров и услуг нового технологического поколения», - отметил он.

Конечная цель структурного маневра – развивать экспортные производства, расширить присутствие производителей Алматы в мировой экономике высоких технологий. Только так город получит новую модель экономического роста, конкурентоспособную на мировой арене.

«Мы рассчитываем на интерес инвесторов, и сегодня я приглашаю всех вас к партнёрству в этой работе», - обратился аким к участникам инвестфорума.