27 Июня 2022 09:07

Свыше 2 млн жителей на востоке Китая пострадали из-за ливней

ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – Из зон подтопления в провинции Цзянси в экстренном порядке эвакуировано более 300 тыс. жителей, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство «Синьхуа».

Сильные ливни обрушились на провинцию Цзянси, нарушив нормальную жизнь свыше 2,05 млн жителей. От стихии пострадали посевы сельскохозяйственных культур площадью 150 тыс. га. Прямой экономический ущерб от стихии превысил 6,79 млрд юаней ($1,01 млрд).

По сообщению местных СМИ, власти впервые в провинции Цзянси объявили красный уровень реагирования на неблагоприятные погодные условия.

В Китае действует четырехуровневая система предупреждений населения о стихийных бедствиях, которая включает синий, желтый, оранжевый и красный цвета.

Ранее сообщалось, что более 3,7 млн жителей Гуанси-Чжуанского автономного района (ГЧАР) на юге Китая пострадали из-за наводнений, вызванными проливными дождями.