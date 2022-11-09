Свыше 2 млн казахстанцев привились от гриппа

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Казахстане против сезонного гриппа вакцинированы свыше 2 млн человек. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Ранее в Минздраве проинформировали, что с 1 октября в Казахстане зарегистрировано 1 млн 27 тысяч случаев ОРВИ, также более 800 лабораторно подтвержденных случаев гриппа.

«Наиболее эффективным способом профилактики заболевания является вакцинация. В текущем году на бюджетные средства закуплено 2,3 млн. доз вакцины «ГРИППОЛ +». Вакцина содержит штаммы против предстоящего сезона. Это позволит охватить 12% от общего населения республики, при рекомендуемом ВОЗ – не менее 10%», - сообщила заместитель председателя Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Минздрава РК Марал Рахимжанова на брифинге в СЦК.

Она напомнила, что за счет средств государственного бюджета вакцинируются наиболее уязвимые группы населения: медицинские работники; дети, состоящие на диспансерном учете в медицинских организациях; дети организаций образования для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, домов ребенка; по эпидемиологическим показаниям.

«С начала октября проводится вакцинация населения против гриппа. По республике привито против гриппа 2 136 575 человек или 11,3 % от общего населения республики, в том числе: из средств местного бюджета 2 054 220 человек (96,1%); за счет работодателей – 51 653 (2,4%); на платной основе – 30 702 человек (1,5%)», - проинформировала М. Рахимжанова.

По ее данным, из общего числа привитых вакцинировано: детей до 14 лет – 468 579 (22%), взрослых – 1 667 772 (78%). По словам спикера, поствакцинальных осложнений среди привитых не зарегистрировано.