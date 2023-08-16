Свыше 2,8 млрд тенге пытались вывезти через границу Казахстана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Первый заместитель начальника департамента пограничного контроля погранслужбы КНБ РК Гани Агадилов сообщил, что сотрудники ведомства пресекли попытку вывоза иностранной валюты на сумму свыше 2,8 млрд тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В 324 случаях предотвращен вывоз иностранной валюты на сумму свыше 2,8 млрд тенге и 12 попыток незаконного ввоза ювелирных изделий на сумму более 184 млн тенге», - сказал Гани Агадилов на брифинге Комитета национальной безопасности по итогам работы пограничной службы в первом полугодии текущего года.

Спикер также сообщил, что выявлены лица, пытавшиеся переправить оружие через границу.

«В 166 случаях пресечены попытки незаконного перемещения через границу оружия различного калибра и боеприпасов. Выявлено и передано на экспертизу 3 335 книг и брошюр религиозного характера», - добавил первый заместитель начальника пограничного контроля.

Ранее сообщалось, что за первое полугодие текущего года на государственной границе было выявлено и пресечено 1 183 правонарушения.