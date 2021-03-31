Свыше 2,7 тысяч столичных воспитанников детского дома стоят в очереди на получение жилья

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – За последние два года на 38 % наблюдается увеличение количества детей, переданных в гостевые семьи. Об этом сообщил заместитель акима столицы Нурлан Нуркенов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На сегодняшний день количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в столице составляет 838 человек. Из них в интернатных учреждениях воспитываются 184, в семье – 654 ребенка. Позитивной тенденцией является сокращение количества детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в детских учреждениях, на 2,1%. За последние пять лет закрыты приюты для несовершеннолетних, а также детский дом путем трансформации, центр поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. В состав центра входит группа постоянного и кратковременного пребывания», - выступил заместитель акима столицы на очередной сессии маслихата.

В настоящее время, по его словам, с корпоративным фондом «SOS: детская деревня Казахстана» продолжается работа по постепенному переводу детей из постоянных групп центра в «SOS: детская деревня Казахстана» для дальнейшего воспитания в условиях семьи. За два года переведено 40 детей, до конца текущего учебного года будет переведено еще 7 человек.

Нурлан Нуркенов отметил, что большое внимание уделяется развитию временной формы устройства ребенка в гостевые семьи, где кандидат согласно трехстороннему договору забирает ребенка на выходные и каникулярные дни. За последние два года наблюдается увеличение количества детей, переданных в гостевые семьи на 38 %.

«Согласно закону «Об обязательном прохождении школы приемных родителей» в городе работают три таких школы, где срок обучения составляет три месяца. За прошедшие два года получили сертификат и прошли обучение 260 кандидатов в приемные родители. Однако, учитывая большое количество кандидатов, сохраняется очередность на прохождение обучения. На сегодня в очереди состоят более 200 кандидатов. За два года устроены в семьи 66 детей, возвращены биологическим родителям 82 ребенка. На каждого ребенка открыты жилищные депозиты в «Отбасы банк», куда поступают средства от пособий. На сегодня депозиты имеют 54 ребенка, 48 воспитанников имеют образовательные депозиты. В очереди на получение жилья из Государственного жилищного фонда состоят 2771 воспитанник. В текущем году жилье получили 14 воспитанников. Трудоустройство выпускников учреждений для детей-сирот в последние три года составило 100%», - пояснил заместитель акима Нур-Султана.

По словам Нурлана Нуркенова, в вуз в 2020 году поступили два человека, в колледжи – 19 человек. Все обучаются на гранте, обеспечены местами в общежитиях, бесплатным питанием, стипендией и обмундированием.