Свыше 2,7 тыс. фактов бытового насилия зарегистрировали в Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - С начала года в Павлодарской области зарегистрировано свыше 2,7 тыс. правонарушений в сфере семейно-бытовых отношений, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В отношении нарушителей вынесено около 4,5 тыс. защитных предписаний, за нарушения которых к административной ответственности привлечено свыше 300 правонарушителей. Установлено 530 особых требований, в том числе на запрет употребления алкогольных напитков – свыше 400 лицам. Осуждено на принудительное лечение 239 жителей региона, злоупотребляющих алкоголем и наркотиками.

Ежедневно областной департамент полиции проводит мониторинг семейных вызовов. Инспекторы по защите женщин от насилия выезжают на место, где проводят профилактическую работу с жертвами бытового насилия, разъясняют законодательство РК и алгоритм действий при семейно-бытовых конфликтах. Проводится работа с местными исполнительными органами по трудоустройству лиц, состоящих на учетах в ОВД. Сейчас 53 человека уже трудоустроены.

«К примеру, находясь в состоянии алкогольного опьянения, житель Иртышского района, в ходе словесного конфликта, оскорбил нецензурной бранью своего 84-летнего отца. Пожилой человек не стал терпеть такого отношения и вызвал участкового инспектора полиции. Постановлением Иртышского районного суда, 52-летний правонарушитель признан виновным в совершении правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 73 КоАП РК. Ему назначено наказание в виде административного ареста сроком на 10 суток. Кроме того, за нарушение защитного предписания в отношении него составлен административный протокол по статье 461 КоАП РК», – сообщили в полиции.