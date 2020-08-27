Свыше 2,7 млрд тенге выплатили медицинским работникам в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Свыше 2,7 млрд тенге выплатили медицинским работникам в Алматы в июле, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сумма на выплату надбавок работникам организаций, задействованных в противоэпидемических мероприятиях в рамках борьбы с COVID-19, по городу Алматы за 5 месяцев, то есть с марта, составила 8 млрд 890 млн тенге», - сказал на брифинге руководитель Управления общественного здоровья города Алматы Камалжан Надыров.

По месяцам суммы выплат составили:

- В марте 3 766 медработникам на сумму 1 млрд 262 млн тенге.

- В апреле 5 474 медработникам на сумму 1 млрд 511 млн тенге.

- В мае 5 043 медработникам на сумму 1 млрд 518 млн тенге.

- В июне 5 432 медработникам на сумму 1 млрд 805 млн тенге.

- В июле 7 550 медработникам на сумму 2 млрд 792 млн тенге.



