Свыше 2,7 млрд тенге выплатили медицинским работникам в Алматы
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Свыше 2,7 млрд тенге выплатили медицинским работникам в Алматы в июле, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Сумма на выплату надбавок работникам организаций, задействованных в противоэпидемических мероприятиях в рамках борьбы с COVID-19, по городу Алматы за 5 месяцев, то есть с марта, составила 8 млрд 890 млн тенге», - сказал на брифинге руководитель Управления общественного здоровья города Алматы Камалжан Надыров.
По месяцам суммы выплат составили:
- В марте 3 766 медработникам на сумму 1 млрд 262 млн тенге.
- В апреле 5 474 медработникам на сумму 1 млрд 511 млн тенге.
- В мае 5 043 медработникам на сумму 1 млрд 518 млн тенге.
- В июне 5 432 медработникам на сумму 1 млрд 805 млн тенге.
- В июле 7 550 медработникам на сумму 2 млрд 792 млн тенге.
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