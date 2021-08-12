+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 12 °С
Алматы: 20 °С
USD 424.99 EUR 504.21
RUB 5.81 CNY 65.66
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Свыше 2,5 тысяч жителей нарушили ночную тишину в Актюбинской области

12 Августа 2021 09:14
Поделиться:
Свыше 2,5 тысяч жителей нарушили ночную тишину в Актюбинской области

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - Свыше 2,5 тысячи жителей нарушили ночную тишину в Актюбинской области. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Новости по теме
17 человек погибли в авариях в СКО
Наркотики в багажнике авто обнаружили полицейские Семея Более 700 иностранцев привлекли к ответственности полицейские Кызылорды Три миллиона тенге выманила столичная аферистка у экономиста из Актобе

В последнее время участились случаи обращения граждан в полицию о нарушении их прав на отдых. За полгода полицейскими составлено 2585 административных протоколов за нарушение тишины в ночное время, а также на граждан наложены административные штрафы на общую сумму свыше 29 млн тенге.

За нарушение покоя в будние дни в период с 22:00 часов до 9:00 часов, а также за нарушение тишины развлекательными заведениями, расположенными в жилых зданиях и на территориях жилой застройки, с 22:00 часов до 9:00 часов в будние дни и с 23:00 до 10:00 часов утра в выходные и праздничные дни предусмотрено ответственность по ст. 437 КоАП РК «Нарушение тишины«. Санкция данной статьи предусматривает штраф на физические лица в размере 5, на субъекты малого предпринимательства или некоммерческие организации – в размере 20, на субъектах среднего предпринимательства – в размере 30, а на субъектах крупного предпринимательства – в размере 100 месячных расчетных показателей.
К действиям, нарушающим тишину и покой граждан в ночное время относится: использование телевизора, магнитофона и других звуковоспроизводящих устройств; игра на музыкальных инструментах, крики, свист, пение и т.п.; использование пиротехнических средств; проведение ремонтно- строительных работ.

Подписывайтесь на наш канал:

#Актюбинская область   #МВД РК  
Поделиться:
Новости по теме
17 человек погибли в авариях в СКО
Наркотики в багажнике авто обнаружили полицейские Семея
Более 700 иностранцев привлекли к ответственности полицейские Кызылорды
Три миллиона тенге выманила столичная аферистка у экономиста из Актобе
Популярное
1 Министр здравоохранения озвучил предложения по началу учебного года согласно новым правилам
2 Сколько вакцинированных умерло в Казахстане
3 Три свадьбы за сутки выявили в Семее
4 Неизвестной болезнью заболел скот в Акмолинской области
5 Эпидситуация в Нур-Султане остается неблагополучной – Сархат Бейсенова
6 Нужно подходить рационально – министр образования о пятидневной учебной неделе
Читайте также
Лодка с людьми перевернулась из-за ветра в ВКО
Специалистов технадзора осудили за хищение крупной суммы в Алматы
Министр здравоохранения озвучил предложения по началу учебного года согласно новым правилам
Сколько вакцинированных умерло в Казахстане
Три свадьбы за сутки выявили в Семее
Неизвестной болезнью заболел скот в Акмолинской области
Эпидситуация в Нур-Султане остается неблагополучной – Сархат Бейсенова
Нужно подходить рационально – министр образования о пятидневной учебной неделе
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz

Архив