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Свыше 2,5 тысяч жителей нарушили ночную тишину в Актюбинской области
12 Августа 2021 09:14
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АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - Свыше 2,5 тысячи жителей нарушили ночную тишину в Актюбинской области. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.
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В последнее время участились случаи обращения граждан в полицию о нарушении их прав на отдых. За полгода полицейскими составлено 2585 административных протоколов за нарушение тишины в ночное время, а также на граждан наложены административные штрафы на общую сумму свыше 29 млн тенге.
За нарушение покоя в будние дни в период с 22:00 часов до 9:00 часов, а также за нарушение тишины развлекательными заведениями, расположенными в жилых зданиях и на территориях жилой застройки, с 22:00 часов до 9:00 часов в будние дни и с 23:00 до 10:00 часов утра в выходные и праздничные дни предусмотрено ответственность по ст. 437 КоАП РК «Нарушение тишины«. Санкция данной статьи предусматривает штраф на физические лица в размере 5, на субъекты малого предпринимательства или некоммерческие организации – в размере 20, на субъектах среднего предпринимательства – в размере 30, а на субъектах крупного предпринимательства – в размере 100 месячных расчетных показателей.
К действиям, нарушающим тишину и покой граждан в ночное время относится: использование телевизора, магнитофона и других звуковоспроизводящих устройств; игра на музыкальных инструментах, крики, свист, пение и т.п.; использование пиротехнических средств; проведение ремонтно- строительных работ.
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