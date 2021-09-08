Свыше 2,5 тысяч нарушений ПДД выявили в Актюбинской области

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - Свыше 2,5 тысяч нарушений ПДД выявлено в Актюбинской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В целях профилактики детского дорожно-транспортного травматизма с 1 по 9 сентября на территории Актюбинской области проводится второй этап республиканского ОПМ «Внимание, дети!».

При этом акцентируется внимание водителей транспортных средств на соблюдение Правил дорожного движения при проезде пешеходных переходов и применению при перевозке детей детских удерживающих устройств, а также на привитие э детям культуры поведения на дорогах.

В рамках проводимой акции школьные инспекторы совместно с сотрудниками патрульной полиции осуществляют дежурство на пешеходных переходах, а также вблизи общеобразовательных школ для непосредственного пресечения происшествий.

Для учеников всех школ проведены более 152 лекции по соблюдению правил дорожного движения.

В период проведения мероприятия пресечено 2634 нарушения в сфере дорожного движения, 10 фактов управления транспортными средствами в состоянии опьянения, 14 выездов на полосу, предназначенную для встречного движения, 130 водитель наказаны в административном порядке за непредоставление преимущества в движении пешеходам, к административной ответственности за нарушение ПДД привлечены 715 пешеходов.



