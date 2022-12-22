Свыше 2,5 млн тенге пособий не доплатили детям-сиротам акиматы – Минпросвещения РК

22 Декабря 2022, 13:34

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – По итогам профилактического контроля, проведенного Комитетом по охране прав детей Министерства просвещения РК, восстановлены права около 300 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Они недополучили пособия на общую сумму свыше 2,5 млн тенге. После вмешательства Комитета по охране прав детей, несовершеннолетним вернули невыплаченные пособия, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства просвещения Республики Казахстан.

«Данный вопрос находится в ведении акиматов. Но Комитет держит ситуацию под контролем. Наведение порядка и законности является нашим главным приоритетом. В некоторых случаях выплачивали пособия по старому минимальному расчетному показателю (МРП), в то время как с 1 апреля 2022 года МРП для исчисления пособий и иных социальных выплат увеличился с 3 063 тенге до 3 180 тенге. Разница в сумме пособий направлена на счета опекунов и попечителей. Таким образом, права детей-сирот восстановлены», - отметила председатель Комитета по охране прав детей Насымжан Оспанова.

В ходе проверки были выявлены и другие нарушения. Так, не соблюдались сроки постановки детей-сирот в очередь на получение жилья. Не было должного контроля и за предоставлением отчетов опекунами, патронатными воспитателями и за обеспечением сохранности недвижимого имущества детей-сирот.

По выявленным нарушениям даны предписания по их устранению. Ряд руководителей и специалистов привлечены к административной ответственности в виде выплаты штрафа в размере 30 МРП.