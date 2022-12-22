Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Другие государственные органы

Свыше 2,5 млн тенге пособий не доплатили детям-сиротам акиматы – Минпросвещения РК

22 Декабря 2022, 13:34
Свыше 2,5 млн тенге пособий не доплатили детям-сиротам акиматы – Минпросвещения РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – По итогам профилактического контроля, проведенного Комитетом по охране прав детей Министерства просвещения РК, восстановлены права около 300 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Они недополучили пособия на общую сумму свыше 2,5 млн тенге. После вмешательства Комитета по охране прав детей, несовершеннолетним вернули невыплаченные пособия, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства просвещения Республики Казахстан.

«Данный вопрос находится в ведении акиматов. Но Комитет держит ситуацию под контролем. Наведение порядка и законности является нашим главным приоритетом. В некоторых случаях выплачивали пособия по старому минимальному расчетному показателю (МРП), в то время как с 1 апреля 2022 года МРП для исчисления пособий и иных социальных выплат увеличился с 3 063 тенге до 3 180 тенге. Разница в сумме пособий направлена на счета опекунов и попечителей. Таким образом, права детей-сирот восстановлены», - отметила председатель Комитета по охране прав детей Насымжан Оспанова.

В ходе проверки были выявлены и другие нарушения. Так, не соблюдались сроки постановки детей-сирот в очередь на получение жилья. Не было должного контроля и за предоставлением отчетов опекунами, патронатными воспитателями и за обеспечением сохранности недвижимого имущества детей-сирот.

По выявленным нарушениям даны предписания по их устранению. Ряд руководителей и специалистов привлечены к административной ответственности в виде выплаты штрафа в размере 30 МРП.


Новости по теме
Незаконно увеличили себе зарплаты и бонусы на 169 млн тенге руководители «Казгеологии» - Антикор
Частным лабораториям разрешено диагностировать коронавирус без дополнительных разрешений
Какие нарушения в подготовке к отопительному сезону в Казахстане выявила комиссия
Теги:
Читайте также
Какие зарубежные рейсы запустят из Алматы в следующем году
Аким СКО встретится с владельцами Петропавловской ТЭЦ-2
Совершивший аварию на теплосети грузовик был задействован в снегоуборке Караганды
Несколько улиц остались без тепла из-за аварии на теплосети в Караганде
Незаконно увеличили себе зарплаты и бонусы на 169 млн тенге руководители «Казгеологии» - Антикор
Решены все финансовые вопросы по программе «ArtSport» – вице-министр Нургиса Дауешов
Ведется работа по включению в спорт инклюзивных детей – Минкультуры и спорта РК
Кого признают банкротом в РК – в законодательство вносят поправки
Новости партнеров
Популярное
1 Культурными мероприятиями в рамках Года детей охвачено более миллиона детей
2 Ведется работа по включению в спорт инклюзивных детей – Минкультуры и спорта РК
3 Решены все финансовые вопросы по программе «ArtSport» – вице-министр Нургиса Дауешов
4 Довести долю женщин в органах власти до 30% намерены в РК
5 Книгу о девушке-беркутчи Айшолпан презентовали в Астане

Лента новостей