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Свыше 2,4 тысячи малышей родились в рамках спецпрограммы «Аңсаған сәби»

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
9 Ноября 2022, 09:50
Свыше 2,4 тысячи малышей родились в рамках спецпрограммы «Аңсаған сәби»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В рамках специальной программы «Аңсаған сәби» ежегодно выделяется 7 000 квот на проведение вспомогательных репродуктивных процедур ЭКО, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минздрава РК.

В результате применения процедур ЭКО по итогам 2021 года 3 249 женщин взяты на учет по беременности, в 2 097 семьях родились 2 461 долгожданных детей.Из них 1 288 девочек и 1 172 мальчиков, 364 ребенка появились на свет от многоплодной беременности.

Напомним, что 1 сентября 2020 года Глава государства в Послании народу «Казахстан в новой реальности: время действий» поручил Правительству с 2021 года увеличить квоты на ЭКО в 7 раз, на это с республиканского бюджета выделено более 6 млрд тенге.

В целях качественной реализации послания Главы государства Министерством здравоохранения был проведен ряд мероприятий: создан экспертный совет из числа ведущих профильных специалистов и организаторов здравоохранения; утверждена специальная программа «Аңсаған сәби», в рамках реализации которой пересмотрены нормативно-правовые акты по ВРТ; актуализированы списки пациентов с бесплодием (женщин и мужчин) в разрезе регионов; с учетом количества женщин и мужчин фертильного возраста проведено распределение 7 000 циклов ЭКО разрезе регионов.

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Фондом социального медицинского страхования (ФСМС) проведено размещение объемов услуг ЭКО в разрезе медицинских организаций. Услуги по проведению ЭКО в системе ОСМС предоставляют на сегодня 19 клиник (из них 3 госсударственные, 16 частные медорганизации).

Министерство продолжает поддерживать политику по предоставлению всем гражданам возможности полностью реализовать потенциал репродуктивного здоровья и благополучия, а также обеспечивать соблюдение, защиту и реализацию их прав.

Как сообщалось ранее, современные подходы к лечению бесплодия обсудят мировые эксперты в Астане.


Фото: gov.kz


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