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Свыше 2,4 тысяч человек задержали по делу о беспорядках в Алматы

15 Января 2022 09:24
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Свыше 2,4 тысяч человек задержали по делу о беспорядках в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Свыше 2,4 тысяч человек задержали с начала антитеррористической операции в Алматы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу комендатуры города.

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В ведомстве поясняют, что задержанные подозреваются в участии в незаконных акциях, мародерствах и других преступлениях.

«По делу о беспорядках в Алматы с начала антитеррористической операции задержали свыше 2,4 тысяч человек.

Задержанные подозреваются в участии в незаконных акциях, мародерствах и других преступлениях. Всего изъято 79 единиц огнестрельного оружия и 3 976 боеприпасов», - проинформировали в комендатуре города.

Ранее в пресс-службе Комитета Национальной безопасности сообщили, сколько участников беспорядков задержали в Алматинской области.


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#Алматы   #Борьба с преступностью   #Безопасность   #МВД РК   #Силовые структуры   #Криминал   #ЧП-2022   #Алматинская трагедия  
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