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Свыше 2,4 тысяч человек задержали по делу о беспорядках в Алматы
15 Января 2022 09:24
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АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Свыше 2,4 тысяч человек задержали с начала антитеррористической операции в Алматы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу комендатуры города.
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В ведомстве поясняют, что задержанные подозреваются в участии в незаконных акциях, мародерствах и других преступлениях.
«По делу о беспорядках в Алматы с начала антитеррористической операции задержали свыше 2,4 тысяч человек.
Задержанные подозреваются в участии в незаконных акциях, мародерствах и других преступлениях. Всего изъято 79 единиц огнестрельного оружия и 3 976 боеприпасов», - проинформировали в комендатуре города.
Ранее в пресс-службе Комитета Национальной безопасности сообщили, сколько участников беспорядков задержали в Алматинской области.
#Алматы #Борьба с преступностью #Безопасность #МВД РК #Силовые структуры #Криминал #ЧП-2022 #Алматинская трагедия
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