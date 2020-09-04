Свыше 2,4 млн казахстанцев получили выплату по потере дохода в период карантина

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Единовременную выплату из Государственного фонда социально страхования (ГФСС) на случай потери дохода в связи с введением ограничительных мер в июле этого года, размер которой равен минимальной заработной плате – 42 500 тенге, получили 2 млн 406 тыс. казахстанцев, из них 2 млн 400 тыс. человек получили доплату в размере 0,5 МЗП – 21 250 тыс. тенге в связи с продлением карантина в августе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства труда и социальной защиты населения РК.

Как сообщалось ранее, заявления на единовременную выплату из ГФСС принимались до 1 сентября 2020 года.

Для повторного пересмотра заявлений на назначение соцвыплаты 42 500 тенге, по которым ранее принято решение об отказе, необходимо подать соответствующее заявление, с приложением подтверждающих документов, в районный (городской) штаб.

Заявление подается:

Работодателем – за работников МСБ, крупного предпринимательства (в регионах, где был введен карантин), некоммерческих юридических лиц. При этом заявления подаются только за работников, по которым имеются решения об отказе в назначении (прекращении) социальной выплаты.

Самостоятельно – индивидуальными предпринимателями, лицами, занимающимися частной практикой, плательщиками ЕСП, лицами, работающими по договорам гражданско-правового характера, по которым имеются решения об отказе в назначении (прекращении) социальной выплаты.

Заявления на пересмотр будут приниматься до 1 декабря 2020 года.