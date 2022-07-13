13 Июля 2022 11:39

Свыше 2,3 тыс. новых случаев КВИ зафиксировали в Малайзии

КУАЛА-ЛУМПУР. КАЗИНФОРМ – По данным министерства здравоохранения Малайзии, по состоянию на 12 июля зарегистрировано 2345 новых случаев заражения коронавирусом, в результате чего общее число больных в стране достигло 4,6 млн человек. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на News CN.

Согласно опубликованным данным, зарегистрировано три новых завезенных случая, при этом 2342 случая - местные переносчики инфекции.

Кроме того, зафиксировано три новых случая смерти, в результате чего число погибших достигло 35 819 человек.

Министерство сообщило о 2384 новых случаях выздоровления, общее число вылеченных и выписанных - 4 529 201.

Насчитывается 35 716 активных случаев, из которых 52 пациента находятся в отделении интенсивной терапии, 31 нуждается в искусственном дыхании.

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