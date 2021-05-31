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    11:25, 31 Май 2021 | GMT +6

    Свыше 2,3 тыс. человек привились от коронавируса за сутки в Алматы

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ –В Алматы лечение от коронавируса в стационарах получают 1752 человека, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «За 30 мая 230 случаев коронавирусной инфекции (местные), из них 178 случаев с симптомами и 52 без симптомов. Выписано всего – 57, поступило – 56. Итого в инфекционных стационарах (5 940 коек) физически находится 1 752 человек (в том числе 63 ребенка). В отделениях реанимации и интенсивной терапии -130 человек. На ИВЛ – 26, на неинвазивной ИВЛ – 55, занято 25 аппаратов High flow . На дому под наблюдением мобильных бригад ПМСП и Телемедицинского центра находится 1 899 пациентов, из которых 278 бессимптомных, 1 621 с легкой и средней степенью тяжести», - сообщили в управлении общественного здоровья Алматы.

    За минувшие сутки в Алматы провакцинировано 2 340 человек. В целом, на 30 мая вакцину получили 304 085 человек.

    На сегодняшний день в Алматы функционирует 211 пунктов вакцинации в медицинских организациях, школах, на объектах культуры, спорта, на рынках и в ТРЦ города. Задействованы 307 прививочных бригад из 1 256 человек.



    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Алматы
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