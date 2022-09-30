Свыше 2,2 млн пенсионеров по возрасту проживает в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Ежегодно во всем мире, в том числе и в Казахстане, 1 октября отмечается Международный день пожилых людей. В республике проживает более 2,2 млн пенсионеров по возрасту, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства труда и социальной защиты населения РК.

Согласно Концепции дальнейшей модернизации пенсионной системы Республики Казахстан до 2030 года, размеры базовой пенсии ежегодно индексируются на уровень инфляции, а размеры солидарной пенсии – с опережением уровня инфляции на 2%.

Так, с 1 января 2022 года размеры базовой пенсии повышены на 5%, солидарной пенсии – на 7%. С 1 апреля 2022 года размеры пенсий дополнительно проиндексированы на 4%. Это обеспечило рост пенсий по сравнению с 2021 годом на 9-11%.

В своем Послании народу Казахстана Глава государства озвучил ряд мер по повышению эффективности пенсионного обеспечения. С 1 января 2023 года по 2027 год будут поэтапно повышены минимальный размер базовой пенсии с 54% до 70%, а максимальный – со 100% до 120% от величины прожиточного минимума.

Кроме того, с 1 января 2023 года планируется повышение величины максимального дохода, принимаемого для исчисления солидарной пенсии с 46 до 55 месячных расчетных показателей.

Предлагаемые меры позволят к 2025 году повысить совокупную пенсию в среднем на 27%.

Вместе с тем Министерством труда и социальной защиты населения РК реализуются меры по поддержке пожилых людей, повышению уровня их социального обслуживания, вовлечению в общественную жизнь.

В республике открыты и активно работают 51 центр активного долголетия. Общая сумма средств, выделенных из местных бюджетов на функционирование центров, в 2022 году составила более 2,4 млрд тенге.

Центры активного долголетия работают по принципу «одного окна» по трем направлениям: активное долголетие, культура здоровья и связь с общественностью. Деятельность центров направлена на улучшение качества жизни пожилых людей, стимулирование продуктивного и активного долголетия, в т.ч. организацию системного досуга (йога, скандинавская ходьба, повышение ИТ-грамотности, мотивационные и предпринимательские курсы, курсы английского языка и т.д.), обеспечение людям пожилого возраста независимости, участия в жизни казахстанского общества.