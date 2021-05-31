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    18:00, 30 Май 2021 | GMT +6

    Свыше 2,1 млн казахстанцев вакцинировались от COVID-19

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На 30 мая в Казахстане провакцинировано 2 109 395 человек, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Министерство здравоохранения РК.

    Лидирует по вакцинации по-прежнему город Алматы, где от коронавируса привились 306 678 человек. Замыкает список Мангыстауская область, здесь вакцину получили 39 884 человека. В главном городе страны Нур-Султане - 160 406 вакцинировавшихся.

    В двух областях, находящихся в «красной зоне», - Акмолинской и Карагандинской - вакцинировались 74 141 и 160 351 человек соответственно.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Вакцинация Общество
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