Свыше 2,1 млн казахстанцев вакцинировались от COVID-19

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На 30 мая в Казахстане провакцинировано 2 109 395 человек, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Министерство здравоохранения РК.

Лидирует по вакцинации по-прежнему город Алматы, где от коронавируса привились 306 678 человек. Замыкает список Мангыстауская область, здесь вакцину получили 39 884 человека. В главном городе страны Нур-Султане - 160 406 вакцинировавшихся.

В двух областях, находящихся в «красной зоне», - Акмолинской и Карагандинской - вакцинировались 74 141 и 160 351 человек соответственно.