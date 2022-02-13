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Свыше 2,1 млн казахстанцев прошли ревакцинацию против коронавируса

13 Февраля 2022 10:45
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Свыше 2,1 млн казахстанцев прошли ревакцинацию против коронавируса

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По данным Министерства здравоохранения на 13 февраля, 2 107 660 человек в Казахстане прошли ревакцинацию против коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Coronavirus2020.kz.

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Среди них 144 623 - медицинские работники, 296 292 - люди старше 60 лет.


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#Минздрав РК   #Здравоохранение   #Вакцинация  
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