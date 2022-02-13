Новости
Свыше 2,1 млн казахстанцев прошли ревакцинацию против коронавируса
13 Февраля 2022 10:45
Поделиться:
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По данным Министерства здравоохранения на 13 февраля, 2 107 660 человек в Казахстане прошли ревакцинацию против коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Coronavirus2020.kz.
Новости по темеОколо 449 тысяч казахстанцев получили два компонента вакцины «Pfizer» Еще один регион покинул «красную зону» 5535 казахстанцев полностью привились против коронавируса за сутки
Среди них 144 623 - медицинские работники, 296 292 - люди старше 60 лет.
Поделиться:
Новости по теме
Популярное
Оставить комментарий
Читайте также
- 15 человек скончались от коронавируса и пневмонии за сутки в Казахстане
- Около 449 тысяч казахстанцев получили два компонента вакцины «Pfizer»
- Еще один регион покинул «красную зону»
- 5535 казахстанцев полностью привились против коронавируса за сутки
- 70 казахстанцев заболели ковидной пневмонией за сутки
- Свыше 57 тысяч казахстанцев продолжают лечение от КВИ
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн