Свыше 2,1 млн казахстанцев прошли ревакцинацию против коронавируса

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По данным Министерства здравоохранения на 13 февраля, 2 107 660 человек в Казахстане прошли ревакцинацию против коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Coronavirus2020.kz.

Среди них 144 623 - медицинские работники, 296 292 - люди старше 60 лет.